Aprilia: Arpa Lazio, disegnata mappa per area di ipotesi massima ricaduta incendio Loas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arpa Lazio, sulla base delle informazioni assunte e di alcune ipotesi ha realizzato una mappa per evidenziare le aree di probabile massima ricaduta di una generica sostanza inquinante emessa durante l’incendio del 9 agosto 2020 dell’impianto Loas nella zona industriale di Aprilia. “Occorre tuttavia evidenziare che –si legge in una lettera che l’agenzia regionale ha inviato a prefettura, carabinieri Asl di Latina, oltre che Regione Lazio- l’esecuzione di un modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera assume significatività e utilità nei casi in cui l’incendio interessi una significativa quantità di materiale ed abbia una durata prolungata nel tempo, in generale maggiore di 24 ore”. Condizioni, non pienamente verificate nel caso dell’incendio alla Loas dato che le fiamme sono state spente il giorno dopo alle 15. “La simulazione e la mappa, che presentano limiti di significatività, sono state comunque realizzate per fornire elementi a supporto delle attività di approfondimento degli effetti dell’incendio da parte dei vari enti. Si riportano di seguito i presupposti tecnici utilizzati per la realizzazione della mappa. La simulazione dell’incendio è stata impostata su un’area di 50 km di lato (250 m di risoluzione), in modo da evidenziare le aree di maggiore impatto; ai fini della stima della potenza generata dall’incendio sono state utilizzate le informazioni fornite dai vigili del fuoco circa i materiali, le superfici e le quantità di materiale coinvolto cioè 10550 tonnellate di materiale disponibile (9790 tonnellate di plastica e 760 tonnellate di carta) su una superficie totale di occupazione del materiale 6377 metri quadrati. Ipotizzando che tutto il materiale sia stato bruciato e che le fiamme sono state domate il giorno dopo alle 15. Non si è valutato l’impatto in termini di specifiche sostanze inquinanti, ma è stato definito un tracciante emesso in ragione proporzionale alla quantità di materiale bruciato ogni ora. Si è fatta l’ipotesi che la potenza dell’incendio sia decrescente in modo lineare dall’istante iniziale, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sono state condotte – si legge nella lettera dell’Arpa- simulazioni con l’algoritmo di plume rise per incendi modificato, assumendo una frazione fredda variabile linearmente da 1per cento (all’inizio) fino al 10 per cento (al termine) con passo temporale di 60 minuti”.(Rer)