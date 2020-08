Israele-Emirati: premier britannico Johnson, normalizzazione relazioni notizia positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Emirati Arabi Uniti e di Israele di normalizzare le relazioni è “una notizia estremamente positiva”. Lo ha dichiarato il premier del Regno Unito, Boris Johnson commentando sul suo profilo Twitter l’accordo raggiunto da Israele ed Emirati Arabi Uniti che prevede la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi in cambio della sospensione dei piani di annessione di parti della Cisgiordania da parte dello Stato ebraico. “Era mia profonda speranza che l'annessione non andasse avanti in Cisgiordania e l'accordo odierno per sospendere quei piani è un gradito passo sulla strada per un Medio Oriente più pacifico”, ha dichiarato il premier britannico. (segue) (Rel)