Israele-Emirati: presidente israeliano Rivlin invita a Gerusalemme principe ereditario emiratino

- Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha invitato a visitare Gerusalemme il principe ereditario emiratino Mohammed bin Zayed al Nahyan, commentando sul suo profilo Twitter l’accordo raggiunto da Israele ed Emirati Arabi Uniti che prevede la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi in cambio della sospensione dei piani di annessione di parti della Cisgiordania da parte dello Stato ebraico. “Mi congratulo con il presidente degli Stati Uniti, il primo ministro israeliano e il principe ereditario Mohammed bin Zayed per un risultato importante ed entusiasmante. Ha colto l'occasione per invitare il principe ereditario a visitare Gerusalemme”, ha dichiarato Rivlin. Secondo il presidente israeliano, “l'accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti è una pietra miliare importante e strategica per nuove opportunità nella nostra regione”. “Mi auguro – ha aggiunto - che questo passo porti anche a rafforzare la fiducia tra noi e i popoli della regione e a una comprensione ampia e stabile tra tutti”. (segue) (Res)