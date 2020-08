Coronavirus: monitoraggio, rischio peggioramento, Rt pari o sopra 1 in 9 regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, continua a mostrare segnali di attenzione: l’incidenza cumulativa (dati flusso Iss) negli ultimi 14 giorni (periodo 27 luglio – 9 agosto) è stata di 7.29 per 100 mila abitanti. A livello nazionale, si osserva nuovamente un aumento nel numero di nuovi casi. L’aumento è soprattutto in persone asintomatiche. E’ quanto emerge dal report settimanale della cabina di regia sul monitoraggio del coronavirus in Italia del ministero della Salute. L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici riferito al periodo 23 luglio - 5 agosto 2020, è pari a 0.96 (0.75 – 1.2). Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero (categorie non mutualmente esclusive), il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane. (segue) (Rin)