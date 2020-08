Coronavirus: monitoraggio, rischio peggioramento, Rt pari o sopra 1 in 9 regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni questo è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane, in parte ad un aumento tra i casi importati e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening e ricerca dei contatti in fasce di età più basse. Questo comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari. Anche in questa settimana, sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in tutte le regioni. Nella settimana di monitoraggio il 36 per cento dei nuovi casi diagnosticato in Italia è stato identificato tramite attività di screening, mentre il 28 per cento nell’ambito di attività di contact tracing. I rimanenti casi sono stati identificati in quanto sintomatici (32,4 per cento) o non è riportata la ragione dell’accertamento diagnostico (3,8 per cento). (segue) (Rin)