Bielorussia: appello dei presidenti di Polonia e Repubbliche baltiche al governo di Minsk

- I presidenti di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno rivolto un appello al governo della Bielorussia affinché fermi le persecuzioni e i soprusi seguiti alle elezioni presidenziali di domenica scorsa. "Come vicini della Bielorussia, membri della Nato e dell'Unione europea desideriamo che la Bielorussia sia un Paese stabile, democratico, indipendente e ricco. Per questo motivo ci rivolgiamo ai rappresentanti del governo della Bielorussia", si legge nella nota congiunta dei 4 capi di Stato. Al regime di Minsk vengono chiesti innanzitutto "una de-escalation della tensione e l'interruzione dell'uso della forza contro i cittadini", oltre al rispetto delle libertà fondamentali "di espressione, dei media, di riunione" e della sicurezza dei giornalisti. In secondo luogo i presidenti esigono "l'immediato rilascio dei partecipanti alle proteste politiche che sono stati arrestati e la fine di ulteriori persecuzioni". In terzo luogo chiedono "l'inizio di un dialogo con il popolo bielorusso e di dare ascolto alla voce dei cittadini". (segue) (Vap)