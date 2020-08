Bielorussia: appello dei presidenti di Polonia e Repubbliche baltiche al governo di Minsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basandoci sull'esperienza delle nostre società, esortiamo l'organizzazione di una tavola rotonda nazionale con la partecipazione di esponenti del governo e della società civile. Ciò costituirebbe un passo responsabile lungo la strada verso l'inizio di un autentico dialogo nazionale. Siamo convinti che il dialogo sia la strada migliore per lo sviluppo sociale, la discussione in tema di riforme e il futuro della Bielorussia", proseguono i capi di Stato. Se Minsk asseconderà queste richieste, "la porta della collaborazione con la comunità internazionale potrà restare aperta. L'isolamento non è la strada per il benessere e lo sviluppo di nessuna nazione". L'appello si conclude con l'affermazione che la Polonia e le repubbliche baltiche sono pronte a offrire il loro impegno nella mediazione necessaria a raggiungere una soluzione pacifica e il rafforzamento dell'indipendenza e sovranità bielorusse. (Vap)