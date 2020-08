Coronavirus: 523 i contagi nelle ultime 24 ore, sei i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a salire i casi di contagio da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid-19 523 persone, contro le 481 di ieri. I decessi invece sono sei, quattro in meno del giorno precedente. Il totale delle vittime da quando è iniziata l’emergenza è di 35.231. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 55, contro le 53 di ieri. Altre 786 persone sono ricoverate con sintomi (ieri erano 779), 13.240 invece sono in isolamento domiciliare (ieri erano 12.959). Le persone attualmente positive sono 14.081 (ieri erano 13.791). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 51.188 mentre ieri erano stati 52.658. Infine, sono 226 le persone guarite dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in totale 202.923 dall’inizio dell’emergenza.(Rin)