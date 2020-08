Ucraina-Germania: colloquio ministri Esteri, focus su Covid-19 e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid-19 e Bielorussia: questi i temi principali della conversazione telefonica fra i ministeri degli Esteri di Ucraina e Germania, rispettivamente, Dmytro Kuleba ed Heiko Maas. Secondo quanto riferito in un tweet da Kuleba, i due hanno parlato dell’andamento del rispettivo andamento dei contagi di Covid-19 e delle prospettive di tenere una riunione ministeriale nel Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) nei prossimi mesi. Inoltre i due capi delle diplomazie hanno parlato della situazione in corso in Bielorussia e dell’arresto di due attivisti dei diritti umani ucraini a Minsk. (Rum)