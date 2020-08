Inps: Matrisciano (M5s), unici responsabili parlamentari che hanno preso bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha chiesto dei sussidi statali senza averne reale necessità non ha commesso un atto illegittimo, ha commesso un atto immorale". Lo ha scritto su Facebook la presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano. "E vorrei chiarire una volta per tutte che ne è l'unico responsabile. Inutile addossare colpe ad Inps o ai commercialisti - aggiunge -. Non ha sbagliato nessun altro, mi dispiace, siano onesti almeno in questo. E in questo senso, gli attacchi di queste ore contro i commercialisti sono scomposti, inutili e frutto di ignoranza. Prima di prendere di mira una categoria professionale bisognerebbe sapere che il commercialista non può agire senza delega. Chi ha commesso un atto immorale chiedendo dei soldi destinati ad altri se ne deve semplicemente assumere la responsabilità". (com)