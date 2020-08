Sardegna: Siap polizia sui procedura migranti in quarantena, "fallimentare, la Regione intervenga subito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione delle procedure di quarantena per i migranti sbarcati nel sud Sardegna, sembra andata in corto circuito ed è più che mai necessario un intervento dei vertici della Regione. Probabilmente, come temevamo, il fatto che non si riesca a tenere separate persone arrivate in tempi diversi provoca contagi a catena. Lo afferma il segretario provinciale del Siap della Polizia di Stato, Mauro Aresu, che aggiunge: "Per oggi era prevista la notifica di un centinaio di provvedimenti di invito a lasciare il territorio dello Stato, però tutto si e' bloccato perché parecchi soggetti sono risultati positivi al tampone Covid a differenza dei precedenti controlli che invece erano risultati negativi. Siamo sempre più convinti dell'impellente necessità di utilizzare una nave "quarantena" anche per la Sardegna. E' prevedibile un incremento degli sbarchi nei prossimi giorni e sara' il caos più totale a causa della saturazione delle strutture". (segue) (Rin)