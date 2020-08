Sardegna: Siap polizia sui procedura migranti in quarantena, "fallimentare, la Regione intervenga subito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ufficio immigrazione – chiarisce Mauro Aresu - e tutte le articolazioni di polizia impegnate sul campo sono al collasso, per non parlare poi delle volanti del Commissariato di Carbonia oramai distratte costantemente dal controllo del territorio per dedicarsi alle scorte dei pullman (attesi anche per svariate ore) per il trasferimento dei migranti a Monastir. Nell'attesa, probabilmente vana, che qualcuno dimostri interesse per il noleggio della citata nave ci permettiamo di suggerire alla Regione Sardegna di reperire nel Sulcis strutture idonee e sicure per la quarantena in loco prima del trasferimento a Monastir, struttura non adatta ed oramai sovraffollata e pertanto pericolosa". (Rin)