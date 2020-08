Israele-Emirati: Pompeo, accordo su normalizzazione relazioni è "enorme" passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sulla normalizzazione delle relazioni raggiunto oggi tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti è un “enorme” passo avanti sulla “retta via”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso del suo viaggio in Europa che oggi lo ha visto fare tappa a Lubiana, in Slovenia. "Questo è un enorme, storico passo avanti", ha detto Pompeo poco prima di partire dalla Slovenia per Vienna, aggiungendo che è stata un'opportunità storica per il Medio Oriente di diventare una regione pacifica e di stabilità. "La pace è la strada giusta da seguire”, ha detto Pompeo. Domani il segretario di Stato Usa ha in programma un incontro con il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, e il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, che si recherà appositamente a Vienna per incontrarlo e discutere delle crescenti tensioni con la Turchia nel Mediterraneo orientale. (Lus)