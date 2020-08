Piemonte: Casale Monferrato, la Polizia Locale trova il pirata della strada che sabato scorso ha travolto un ciclista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era sabato 8 agosto nella provinciale 31 bis quando, all'altezza di Casale Popolo, un suv ha travolto un ciclista 62enne ed è scappato senza prestare soccorso. Dopo ore di indagini la Polizia Locale è riuscita a identificare sia l'auto che il proprietario, un 28enne residente in città. L'uomo è risultato positivo al test alcolemico e di cocaina. Dato il quadro indiziario emerso dalle indagini sull'individuo è stata applicata un'ordinanza applicativa di misure cautelari che obbliga l'uomo a presentarsi tre volte alla settimana dalla polizia giudiziaria e a non allontanarsi dal territorio di Casale Monferrato e durante la sera l'obbligo si estende anche all'abitazione. Per Massimo Luparia, il ciclista, la prognosi rimane riservata. Durante i soccorsi le sue condizioni sono pare subito gravi. (Rin)