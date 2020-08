Bielorussia: Caudo (Municipio Roma III), si fermino subito le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La resistenza dilaga in Bielorussia nonostante le notizie pressanti di agghiaccianti brutalità e torture subite dalla popolazione". Lo dichiara, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del Municipio di Roma III, nel corso della partecipazione al sit-in omaggio alle vittime che si sta svolgendo in questi minuti presso l'Ambasciata Bielorussa a Roma, in via Alpi Apuane nel Municipio Roma III. "I diritti umani a due passi dall'Europa sono gravemente calpestati. Le violenze devono essere fermate subito. Nessuna credibilità umana e politica può esistere in un contesto simile", conclude Caudo. (Com)