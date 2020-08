Africa: al via prima fase di test sierologici in sette paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette paesi africani inizieranno la prossima settimana ad effettuare i test sierologici contro il coronavirus, per verificare l'eventuale presenza di anticorpi al Covid-19. Lo ha annunciato il responsabile dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, John Nkengasong, precisando che il primo gruppo di paesi coinvolti nei test include Liberia, Sierra Leone, Zambia, Zimbabwe, Camerun, Nigeria e Marocco. Nei paesi dell'Africa sono finora stati effettuati 9,4 milioni di test sul coronavirus, ha proseguito Nkengasong, con un aumento del 10 per cento rispetto alla scorsa settimana. Ad oggi, nel continente sono confermati 1.075.256 casi di contagio: il paese più colpito è fin dall'inizio della pandemia il Sudafrica, con un totale di 568.919 infezioni. (Res)