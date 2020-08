Referendum: Noi Campani, se passa il sì l'Irpinia resta senza parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dovesse vincere il sì al referendum costituzionale la nostra provincia rischierebbe seriamente di non eleggere alcun parlamentare. Il motivo è che la riduzione dei seggi prevista taglia fuori i territori e le piccole comunità senza intervenire seriamente sulla diminuzione dei costi della politica. A fronte di un risparmio dello 0,007 % della spesa pubblica nazionale l'Irpinia perderebbe la possibilità di far sentire la propria voce in Parlamento". Lo ha dichiarato, in una nota, il segretario irpino di Noi Campani, Ciro Aquino che ha aggiunto: "Occorre scegliere se essere rappresentati adeguatamente o risparmiare. Il risparmio va sì operato, ma su mille altri apparati dello Stato come i privilegi dei grandi burocrati statali senza per questo colpire la rappresentanza democratica". Aquino ha aggiunto: "Un'altra conseguenza in caso di vittoria del sì sarebbe l'indicazione dei candidati direttamente dalle segreterie romane dei partiti e la cancellazione delle carriere dal basso, che partono cioè dalle realtà periferiche". (segue) (Ren)