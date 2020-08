Referendum: Noi Campani, se passa il sì l'Irpinia resta senza parlamentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi ha proseguito: "L'Irpinia deve tornare ad esprimere uomini che hanno rappresentato con autorevolezza le istanze delle comunità ai massimi livelli delle istituzioni, ma per fare questo il primo obbiettivo è combattere l'accorpamento e la sudditanza dei nostri territori alle altre realtà campane". Infine la conclusione: ""Per questi motivi Noi Campani chiederà agli elettori di votare NO perché convinti che la politica debba impegnarsi per proporre candidati di qualità e dotati di ispirazione così come abbiamo cercato di fare per la lista presentata alle regionali. Siamo certi che gli elettori non si faranno convincere dal populismo che invece di risolvere i problemi usa l'accetta facendo leva sulle reazioni di pancia". (Ren)