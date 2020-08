Difesa: Serbia, secondo fonti stampa armi esportate in Armenia attraverso le isole Marshall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commerciante d'armi Slobodan Tesic avrebbe esportato armi verso l'Armenia attraverso il paradiso fiscale delle Isole Marshall: è quanto riporta oggi la nuova edizione del settimanale "Nin", che cita fonti riservate. Il settimanale ricorda che, secondo quanto affermato dal ministero del Commercio serbo, è stata rilasciata una licenza nel 2019 alla fabbrica statale di armi Zastava Oruzje, con sede a Kragujevac, per l'esportazione di armi in Armenia con un contratto del valore di 120 mila euro. Sempre secondo il ministero sarebbero state rilasciate alle società di Tesic, Vektura trans e Partizan Tech, le restanti 18 licenze di esportazione verso lo stesso paese dal 2017 a oggi, per contratti che presentano un valore complessivo di quasi 33 milioni di euro. "I documenti sulle esportazioni di armi del ministero del Commercio rivelano che le esportazioni in Armenia durante il 2017 e il 2018 (per il 2019 e 2020 non ci sono ancora dati) non sono state fatte direttamente ma attraverso una società con sede nelle Isole Marshall". (segue) (Seb)