Usa: per il “New York Times” le vittime del Covid-19 sono già più di 200 mila

- Sarebbero già più di 200 mila le persone morte per Covid-19 negli Stati Uniti a partire dallo scorso marzo. Lo sostiene il “New York Times” attraverso un’analisi dei dati dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc). La cifra è più alta di 60 mila unità rispetto a quella ufficiale. Nelle ultime settimane l’epicentro della pandemia negli Stati Uniti si è spostato da New York agli Stati meridionali e occidentali e i focolai di contagio si sono fatti notevolmente più numerosi. Parallelamente, in molti Stati si è assistito a una crescita del tasso di mortalità oltre i livelli normali. Secondo il quotidiano, inoltre, il conto dei decessi necessita di tempo e molti Stati stanno fornendo dati “con settimane o mesi di ritardo”. Le stime dei Cdc, modificate sulla base dei decessi in eccesso rispetto alle medie degli anni passati, mostrano come il dato ufficiale delle vittime del coronavirus sia sottostimato. Nove dei 13 Stati del sud hanno iniziato ad assistere a un picco delle morti in eccesso rispetto alla media a luglio, già diversi mesi dopo l’inizio della pandemia. I dati più preoccupanti, secondo il “Nyt”, sono quelli del Texas, dove la crescita del numero dei contagi ha aumentato la pressione sulle strutture sanitarie come successo mesi prima a New York, e nella Carolina del Sud, uno dei primi Stati ad allentare le misure di contenimento del coronavirus, dove il numero di decessi a metà luglio è stato 1,6 volte più alto del normale. In precedenza la Louisiana aveva assistito a picchi di decessi 1,7 volte più alti della media nel mese di aprile. A luglio vi sono stati picchi di decessi anche in Arizona e in California. (Nys)