Difesa: Guerini entro fine mese in visita a Beirut, Italia vicina al popolo libanese

- L’Italia è vicina al popolo libanese. La Difesa italiana contribuirà con ogni sforzo necessario per sostenere il Paese in questo momento difficile, come già avviene dal 1978. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che entro la fine del mese si recherà in Libano per esprimere la vicinanza da parte della Difesa italiana e di tutto il governo. "Non siete soli”, ha detto Guerini citato in una nota del dicastero. “Ancora una volta il mio pensiero va alle numerosissime vittime e alle loro famiglie, e con grande speranza auguro ai feriti una pronta e completa guarigione. Il Libano ha sempre mostrato solidarietà ai popoli vicini, ai rifugiati. Un esempio per tutto il Mediterraneo e per l'Europa. Per questo l’Italia non farà mancare al popolo libanese la sua vicinanza e il suo contributo”, ha continuato il ministro. In seguito alle esplosioni che hanno devastato la città di Beirut Guerini ha messo a disposizione della Protezione Civile, con il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore Difesa, due velivoli C-130J dell’Aeronautica Militare per il trasporto - lo scorso 6 agosto - di un team composto da Vigili del Fuoco e 4 militari dell’Esercito specializzati ad operare in attività CBRN (Chimica, Batteriologica, Radiologica e Nucleare) . (segue) (Com)