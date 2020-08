Difesa: Guerini entro fine mese in visita a Beirut, Italia vicina al popolo libanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati effettuati inoltre altri 2 voli (6-12 agosto) con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare per il trasporto di materiale sanitario acquistato con fondi Maeci (10 ton.) da donare alla popolazione libanese. Inoltre il ministero della Difesa sta predisponendo un contributo umanitario in favore del Libano che prevede lo schieramento di un dispositivo interforze basato su un Nucleo di Comando e Controllo, un Nucleo di rilevamento chimico/batteriologico, un Team del genio con mezzi movimento terra e un ospedale da campo completo di personale sanitario, tecnico e di supporto.Il dispositivo sarà operativo nella capitale libanese già nei prossimi giorni, d'intesa con le Forze armate libanesi, attraverso l’impiego di unità navali della Marina militare e di vettori aerei dell’Aeronautica militare. Le attività di coordinamento in fase di allestimento dell’ospedale da campo verranno sovraintese da un ufficiale medico dell’Esercito che ha recentemente maturato analoga esperienza durante l’emergenza Covid. L’Operazione si svolgerà sotto il Comando Operativo del capo di Stato maggiore della Difesa e il Controllo operativo del Comandante del Comando operativo di vertice Interforze. (Com)