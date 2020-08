Israele-Emirati: cosa prevede l’accordo tra i due Paesi mediato dagli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo prevede che nelle prossime settimane delegazioni di Israele e degli Emirati si incontreranno nelle per firmare accordi bilaterali in materia di investimenti, turismo, voli diretti, sicurezza, telecomunicazioni, tecnologia, energia, sanità, cultura, ambiente e l’istituzione di rappresentanze diplomatiche. “L'apertura di rapporti diretti tra due delle società più dinamiche del Medio Oriente e tra le economie più avanzate nella regione stimolerà la crescita economica, migliorando l'innovazione tecnologica e creando relazioni più strette tra le persone”., si legge nella dichiarazione congiunta. “Come risultato di questa svolta diplomatica e su richiesta del presidente Trump con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, Israele sospenderà la dichiarazione di sovranità sulle aree delineate nella ’Vision for Peace’ e concentrerà i suoi sforzi sull'espansione dei rapporti con altri paesi nel Mondo arabo e musulmano”, prosegue la dichiarazione congiunta. “Gli Stati Uniti, Israele e gli Emirati Arabi Uniti sono fiduciosi su possibili e nuove relazioni diplomatiche con altre nazioni”, sottolinea la nota. “Gli Emirati Arabi Uniti e Israele espanderanno e velocizzeranno la cooperazione per quanto riguarda il trattamento e lo sviluppo di un vaccino per il coronavirus. Lavorando insieme aiuteranno a salvare le vite dei cittadini musulmani, ebraici e cristiani in tutta la regione”, si legge nella dichiarazione congiunta. In base all’accordo, Israele e gli Emirati Arabi Uniti lavoreranno inoltre insieme agli Stati Uniti per lanciare un'agenda strategica per il Medio Oriente con l’obiettivo di espandere la cooperazione diplomatica, commerciale e di sicurezza. (segue) (Res)