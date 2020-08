© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che trasparenza, l'audizione di Tridico sull'uso distorto del bonus Inps per le partite Iva non sarà trasmessa in streaming. Qui non c'è niente da nascondere, c'è solo bisogno di chiarezza nei confronti dei cittadini. Fico intervenga e la seduta della commissione sia visibile a tutti". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(Rin)