Iraq–Turchia: missione Onu, preoccupazione per escalation con Ankara

- L’escalation in corso ai confini tra Iraq e Turchia è fonte di “grave preoccupazione”. Lo hanno dichiarato ai media iracheni fonti della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami). La missione ha espresso preoccupazione per le tensioni e le uccisioni che negli ultimi giorni hanno avuto luogo nel nord dell’Iraq, nel governatorato di Erbil, invitando a esercitare “moderazione” e a privilegiare il “dialogo” come strumento per preservare la sicurezza ai confini, nel totale rispetto della sovranità nazionale. I rapporti fra Iraq e Turchia sono tesi per via dell’attacco, attribuito a un drone turco, che martedì 11 agosto ha ucciso due ufficiali e un soldato delle guardie di confine irachene nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. La risposta del governo di Baghdad è stata dura, e finora l’azione è stata condannata dalla Lega araba, oltre che dalle diplomazie dell’Egitto, dell’Arabia Saudita, del Kuwait e della Giordania.(Irb)