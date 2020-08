© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in una nota, afferma: "piena fiducia nell'operato del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei ministri di questo governo che, in un contesto straordinario, hanno agito e continuano a lavorare con equilibrio, responsabilità e senso istituzionale, senza mai perdere di vista gli interessi del Paese e degli italiani". (Com)