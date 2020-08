Turchia: forze sicurezza arrestano presunto esponente Stato islamico nella provincia di Bursa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Turchia hanno arrestato un presunto membro dello Stato islamico (Is) che stava pianificando un attentato a una stazione di polizia nel nord ovest della Turchia. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando fonti della sicurezza di Ankara. L’individuo è stato identificato dalla polizia durante le indagini su cinque incendi dolosi che hanno colpito botteghe di mobili nella provincia di Inegol, nella provincia di Bursa, fra luglio e agosto. Nella casa del sospettato, identificato con le sole iniziali M.A., la sicurezza turca ha trovato materiale riconducibile allo Stato islamico, un giubbotto esplosivo, tre ordigni e materiale per la fabbricazione di bombe. Oltre a confessare i preparativi per l’attentato il sospettato, entrato illegalmente in Turchia due anni fa, avrebbe dichiarato che gli incendi dolosi sono stati provocati su ordine dell’Is, e avrebbe rivelato di essere stato attivo fra 2017 e 2018 come membro dell’organizzazione terroristica in Siria, dove sarebbe stato addestrato a produrre esplosivi.(Tua)