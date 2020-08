Coronavirus: Bernini (FI), caos inaccettabile sulle discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "il comitato scientifico non ha dubbi, le discoteche devono rimanere chiuse perché con migliaia di ragazzi ammassati il rischio di contagio è altissimo. Ma l’incertezza è totale. Il governo sostiene che spetta alle Regioni decidere, qualche Regione aspetta indicazioni da Roma, altre stanno chiudendo autonomamente, come alcuni sindaci. Un caos inaccettabile - sottolinea in una nota -. Se i rischi sono davvero così gravi, perché il governo non è ancora intervenuto, visto che le discoteche sono aperte da settimane? Se la chiusura è obbligata, lo si faccia subito prevedendo compensazioni congrue e mirate per imprese e lavoratori del settore”.(Com)