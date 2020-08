Turchia: forze di sicurezza neutralizzano tre presunti terroristi nel sud est del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Turchia hanno “neutralizzato” almeno tre presunti terroristi in un’operazione di sicurezza condotta in aree rurali della provincia di Bitlis, nel sud est della Turchia. Lo riferisce oggi un comunicato del ministero dell’Interno di Ankara, senza precisare se i tre individui siano stati uccisi, catturati o si siano arresi. Non è stata precisata nemmeno l’affiliazione, ma secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu” si tratterebbe presumibilmente di membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). L’operazione è stata condotta da unità del Comando provinciale della gendarmeria, con il sostegno dell’aviazione turca. Secondo il comunicato le operazioni, cominciate nei giorni scorsi, sono destinate a proseguire prossimamente nella regione.(Tua)