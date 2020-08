Decreto Agosto: Gelmini, FI lavorerà per ulteriori aiuti al settore moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi da Confindustria Moda devono far riflettere: il settore dell'abbigliamento ha subito danni catastrofici a causa della crisi scatenata dal Covid-19, e la ripresa appare ancora come un miraggio. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “L'indagine congiunturale sul tessile, moda e accessorio fotografa anche nel secondo trimestre del 2020 un comparto in forte difficoltà, con oltre l'86 per cento delle imprese che ha subito un calo di fatturato superiore al 20 per cento: e per il futuro le cose non promettono bene, con una flessione media annua stimata al 32,5 per cento rispetto al dato 2019”, ha detto, aggiungendo che la situazione “rischia di cancellare interi pezzi di una filiera unica al mondo”. Nei mesi scorsi, ha sottolineato, Forza Italia “è riuscita ad ottenere importanti aiuti per il settore, per le startup e per tante eccellenze che fanno grande il Made in Italy: continueremo, anche con il decreto Agosto, a lavorare per dare supporti concreti alle nostre imprese”. (Com)