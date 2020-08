Usa: Trump, pressing Dem su voto per corrispondenza ha provocato stallo su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state le pressioni esercitate dal Partito democratico sul voto per corrispondenza universale in occasione delle elezioni del 3 novembre a provocare uno stallo nelle trattative sul pacchetto di aiuti ai cittadini da mille miliardi di dollari presentato a fine luglio dai Repubblicani. Lo ha dichiarato oggi il presidente Usa Donald Trump in un’intervista all’emittente “Fox News”. Nell’occasione, il capo della Casa Bianca è tornato ad avvertire che il voto per corrispondenza potrebbe provocare “la più grande frode elettorale della storia” e ha per la prima volta legato tale dossier al fallimento delle trattative sul pacchetto di aiuti, che a suo dire i Dem volevano utilizzare per finanziare il voto per corrispondenza. “È colpa loro. Volevano 3,5 miliardi di dollari per qualcosa di fraudolento, per i voti per corrispondenza, voti per corrispondenza universali. Voglio 25 miliardi di dollari per gli uffici postali. Hanno bisogno di soldi perché (il loro piano) funzioni e possano prendere milioni e milioni di schede. Ma se non possono avere questi fondi, allora non possono avere il voto per corrispondenza”, ha spiegato Trump. (segue) (Nys)