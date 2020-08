Giappone: Comgest, le imprese a gestione familiari conquistano sempre più attenzione dagli investitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo osservato molti casi in tutto il mondo in cui le imprese familiari, di proprietà dei fondatori o a conduzione familiare si allineano bene con gli interessi degli azionisti. In parole povere, consideriamo queste società dotate di una mentalità 'Day Zero' che si traduce naturalmente in una disciplina del capitale con una visione a lungo termine, attraverso la ricerca di business unici. Si tratta di startup che sono diventate adulte. Parlano la lingua degli azionisti perché sono gestite dall’azionista di maggioranza. Sono quindi coinvolti ad un livello più profondo e cercano, oltre ai rendimenti, anche la continuazione a lungo termine delle attività. Sono i veri attori 'Esg' prima che esistesse l'Esg; svolgono un ruolo sociale sostenibile e le loro scelte di allocazione del capitale hanno premiato la nostra fiducia", sostiene Comgest. (segue) (Com)