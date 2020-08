Giappone: Comgest, le imprese a gestione familiari conquistano sempre più attenzione dagli investitori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hoya Corporation, che ha affiancato il suo core business nella lavorazione del vetro a una posizione leader nei substrati dei dischi e nei materiali per l'imaging dei semiconduttori, è un esempio perfetto. Questa realtà a conduzione familiare ha raggiunto la notorietà a livello nazionale come fornitore di materiali per gli edifici dell'autorità di occupazione statunitense. La scelta dell'azienda di abbandonare i business storici dei cristalli e delle macchine fotografiche, a cui molte aziende giapponesi restano legate senza che sia profittevole, o di costruire una rete di vendita al dettaglio di lenti a contatto che attinge alla presenza di Hoya in campo oftalmico ma vende lenti di altri marchi perché è più redditizio, riflettono la flessibilità dell’azienda e la ricerca quasi maniacale di rendimenti. Un'altra società, Hikari Tsushin, uno dei principali fornitori di materiale per ufficio per l'intricata rete di microimprese giapponesi, ha un approccio altrettanto poco emotivo alla disciplina del capitale, che riflette l'attenzione del presidente Shigeta come azionista al 52 per cento. (segue) (Com)