Giappone: Comgest, le imprese a gestione familiari conquistano sempre più attenzione dagli investitori (4)

- La sua espressione preferita di questo approccio è il rendimento del Subscriber Acquisition Cost (Sac), e attraverso le sue linee di business di contratti telefonici, distributori di acqua, fotocopiatrici e sistemi di database dei clienti ha metriche trasparenti per il valore del contratto a vita. Incuba continuamente le piccole società affiliate in cui gradualmente assume una quota sempre più ampia e dispone di una pipeline costante di nuovi progetti caratterizzati da rendimenti SAC elevati che si adattano alle mutevoli esigenze del panorama dei suoi clienti. Obic è uno dei principali fornitori di software aziendale del Giappone oltre ad essere la risposta del paese a Oracle per le piccole imprese. Fin dalla sua creazione nel 1968 Masahiro Noda (che rimane presidente e detentore di una quota del 23 per cento) ha insistito per mantenere all’interno tutte le operazioni: niente agenti di vendita, niente assunzioni a metà carriera. “Siamo come i figli del Presidente", dice lo staff di Obic. Questo può sembrare strano in Occidente, ma ha creato un fornitore di servizi coerente e affidabile che sta guidando le soluzioni software del Giappone per affrontare la sua carenza di manodopera. (segue) (Com)