Giappone: Comgest, le imprese a gestione familiari conquistano sempre più attenzione dagli investitori (5)

- Come Obic, il Nihon M&A Center, società di consulenza in materia di successione, è una presenza indispensabile tra le piccole imprese giapponesi. La società è contraddistinta dalla cultura dei fondatori che ne detengono ancora il 12%. Nihon si differenzia da Obic per la sua apertura ai talenti esterni, ma condivide con Hikari Tsushin quella maniacale attenzione al rendimento del capitale, all'efficienza dei processi e all’utile lordo per dipendente, tratti in linea con un'azienda gestita dagli azionisti. Infatti, le azioni vengono vendute regolarmente ai dipendenti per legarli più direttamente al destino dell'azienda. Queste imprese non sono, come ci si potrebbe aspettare, realtà assonnate o con una mentalità ristretta verso la loro struttura di controllo. Piuttosto, con gli investitori nazionali giapponesi che stanno ritornando ad investire sul mercato locale, aumentando la loro esposizione alle azioni giapponesi - dopo due decenni di ibernazione – queste realtà, attraverso un’allocazione efficiente dei capitali e una mentalità da start-up, sono una parte dell’universo investibile che sta conquistando sempre più attenzione. (Com)