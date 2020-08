Speciale infrastrutture: Roma, Raggi, acqua potabile arrivata a Castelverde, diritto scontato negato per anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qualche giorno l’acqua potabile è arrivata anche nelle case di via delle Cerquette e Via Teresa Napoli, a Castelverde, nella periferia di Roma. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Vi racconto di un diritto che sembra scontato, ma che incredibilmente a queste persone è stato negato per anni - spiega Raggi - . La situazione ci è stata segnalata a febbraio: i residenti non avevano l’allaccio idrico, ed erano costretti ad attingere l’acqua da un pozzo privato. Pensate a cosa possa significare non poter disporre di un bene così essenziale: bere, cucinare, lavarsi, tutto era un problema. Inaccettabile. Ci siamo attivati immediatamente per risolvere la cosa, tanto più che a marzo, in piena emergenza coronavirus, il rischio per la salute pubblica era elevatissimo. Abbiamo effettuato sopralluoghi in tempi record - continua Raggi - per dare finalmente una soluzione ai residenti, e ci siamo riusciti. Solo una cosa resta senza risposta: il perché di una dimenticanza così grave, di un disinteresse così sfacciato da parte delle precedenti amministrazioni. Voglio ringraziare per l’ottimo lavoro di squadra gli assessorati all'Urbanistica e alle Infrastrutture, il Municipio VI, le commissioni capitoline, i tecnici, gli uffici e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per restituire un diritto inalienabile per i cittadini, quello all’acqua". (Rer)