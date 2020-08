Speciale infrastrutture: Slovenia-Usa, Pompeo atterrato a Lubiana per colloqui su 5G e energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un grande piacere accogliere in Slovenia il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri sloveno, Anze Logar, secondo quanto riportato dalla diplomazia di Lubiana tramite Twitter, dopo aver accolto questa mattina Pompeo all'aeroporto Brnik della capitale slovena. "Questa visita importante manifesta chiaramente la nostra amicizia duratura e la nostra alleanza indistruttibile. Continuiamo a lavorare su tutte le questioni politiche rilevanti per far avanzare ulteriormente la nostra partnership", ha dichiarato Logar rimarcando l'importanza dei legami nella Nato. Pompeo è atterrato questa mattina a Lubiana proveniente da Praga. In Slovenia, nella località di Bled, Pompeo incontrerà il primo ministro Janez Jansa. E' in programma la firma di una dichiarazione congiunta sulla cooperazione nella sicurezza delle reti 5G, nel quadro degli sforzi di Washington per costruire alleanze contro Pechino nel settore. Pompeo incontrerà anche il ministro delle Infrastrutture, Jernej Vrtovec, con il quale affronterà il tema della costruzione di un nuovo reattore nella centrale nucleare di Krsko, l'unica della Slovenia. Il segretario di Stato Usa avrà infine un pranzo di lavoro con il presidente sloveno Borut Pahor, prima di proseguire il suo tour europeo con la tappa di Vienna. (Lus)