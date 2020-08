Agroalimentare: Lega, angurie a un centesimo al chilo provano incapacità Bellanova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro episodio che grava sul Made in Italy ortofrutticolo: un'altra prova di incapacità del governo e del ministro Bellanova. Così in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura, e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama, commentando l’allarme lanciato da Coldiretti sulle angurie arrivate sui banchi dell’ortofrutta fino al prezzo di un centesimo al chilo. “Un’offesa per gli agricoltori italiani che vedono meno di un terzo dei prezzi di vendita al consumo dell'ortofrutta entrare nelle loro tasche", scrivono i senatori. “Il governo resta in silenzio mentre vengono sviliti i sacrifici di moltissimi agricoltori italiani: quello che serve è un sostegno diretto ai produttori e al prezzo di vendita”, hanno aggiunto. (Com)