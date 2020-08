Cipro: sottosegretario Usa Hale a Nicosia il 16 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli affari politici statunitense, David Hale, si recherà a Cipro il 16 agosto per incontrare il ministro degli Esteri, Nikos Christodoulides. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato, temi centrali saranno le relazioni fra gli Stati Uniti e Cipro e il continuo sostegno Usa al processo facilitato dalle Nazioni Unite per raggiungere una risoluzione pacifica alla divisione dell’isola, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e basata su una federazione che garantisca pieni diritti a entrambe le comunità. (Nys)