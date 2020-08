Trasporto aereo: Brasile, Latam e Azul annunciano accordo di code sharing su 64 rotte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 giugno le compagnie aeree hanno annunciato la firma di un accordo di code sharing con il fine di espandere la capillarità delle reti di destinazione in rotte complementari e non sovrapposte. L'accordo permette anche l'accumulo reciproco di punti su queste rotte mediante i programmi Frequent flyer per aziende, di cui potranno valersi 37 milioni di soci Latam Pass e 12 milioni di membri TudoAzul. Le 7 nuove destinazioni all'interno del Brasile a disposizione dei clienti Latam sono: Minas Gerais (Montes Claros e Governador Valadares), Ceareà (Juazeiro do Norte), Pernambuco (Petrolina e Fernando de Noronha), Paraiba (Campina Grande) San Paolo (Viracopos). (Com)