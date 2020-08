Lavoro: Spera (Ugl) su Acciaieria Arvedi, incidente inaccettabile, fare chiarezza per tutelare sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già un anno fa denunciammo che nelle acciaierie cremonesi Arvedi non ci fosse sicurezza, chi tenta di far uscire una piccola parola viene immediatamente licenziato come avvenne al nostro rappresentante Ugl, ma non ci facciamo intimorire da nessuno, i nostri legali, se pur in un periodo feriale, saranno a lavoro a tutela di tutti i dipendenti e dell'intera popolazione. L'incendio di questa mattina nell'acciaieria Arvedi poteva essere evitato?" E' questa l'ennesima e dura condanna del segretario nazionale dell'Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, su quanto accaduto nelle acciaierie Arvedi, dove un operaio 61enne è stato soccorso e sulle cui condizioni non si hanno notizie. "L'Uglpiù volte aveva denunciato alle autorità competenti le carenti misure di sicurezza sul lavoro all'interno della fabbrica, ma dopo le continue segnalazioni, nel 2019, l'azienda rispose con il licenziamento del delegato per mettere a tacere la nostra o.s. Questi incidenti accadono per risparmiare e fare profitto, non fatalmente", sottolinea Spera. (segue) (Com)