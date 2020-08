Lavoro: Spera (Ugl) su Acciaieria Arvedi, incidente inaccettabile, fare chiarezza per tutelare sicurezza lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo ribadiamo ad alta voce, come sempre: bisogna che gli organi preposti intervengano per fare chiarezza sull'accaduto in maniera ferma, non è possibile che venga messa a repentaglio la vita dei lavoratori ogni giorno", aggiunge il segretario nazionale dell'Ugl Metalmeccanici. "Possiamo ripercorrere tutte le fasi che, sempre di più, in questi anni si attivano per l'occasione: la rabbia, lo sdegno, il facile compianto e la solidarietà iniziale e la chiamata in causa degli ordini vigilanti. L'Ugl non accetterà mai che i lavoratori siano ridotti a carne da macello, che quando usciamo di casa al mattino l'incidente non sia più una fatalità ma un rischio calcolato e misurato. Ci auspichiamo - conclude Spera - che venga fatta luce sull'accaduto e che chi ha sbagliato paghi. Sarebbe assurdo far finta di nulla dopo che abbiamo sollecitato infinitamente l'azienda e gli enti per la messa in sicurezza dei posti di lavoro". (Com)