Brexit: premier irlandese Martin, ci sono margini per un accordo con il Regno Unito

- Ci sono i margini per raggiungere un accordo commerciale post-Brexit fra Regno Unito e l'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro irlandese Micheal Martin, a Belfast dopo aver incontrato l’omologo britannico Boris Johnson. Martin ha affermato di aver concordato sull'assoluta necessità di un accordo commerciale senza dazi e contingenti tra la Gran Bretagna e l'Unione europea. "Mi sembra che ci sia una punto d’incontro se questa volontà emergerà da entrambe le parti, e penso che sia così", ha detto Martin. "Il mio istinto dice che c'è una comprensione condivisa del fatto che non abbiamo bisogno di un altro shock per il sistema economico che un accordo commerciale non ottimale potrebbe comportare se abbinato a quello causato dal Covid”, ha detto il premier irlandese a Belfast. (Rel)