Spagna: Pp, vicepremier Iglesias riferisca in aula su presunti finanziamenti illeciti di Podemos

- Il Partito popolare (Pp), all'opposizione in Spagna, ha chiesto una riunione dell'organismo che espleta le funzioni del Congresso dei deputati durante la pausa estiva (Diputacion permanente), per decidere sull'audizione del vicepremier e leader di Unidad Podemos, Pablo Iglesias, chiamato a riferire sul caso dei presunti finanziamenti illegali al suo partito. L'audizione di Iglesias dovrebbe avvenire, secondo la richiesta del Pp, in una riunione straordinaria del Congresso dei deputati entro il mese di agosto. Il partito dell'opposizione guidato da Pablo Casado ha chiesto che il vicepremier Iglesias riferisca sulla vicenda per comprendere come tali indagini abbiano un impatto sull'impegno nel governo, dal momento che il suo partito "è imputato come persone giuridica" per presunti finanziamenti illegali. Nei giorni scorsi il giudice istruttore di Madrid, Juan José Escalonilla, ha accusato Juan Manuel del Olmo, segretario per la comunicazione e responsabile delle campagne di Podemos e stretto collaboratore di Iglesias, dei reati di malversazione e reati contro il patrimonio. Il magistrato ha convocato del Olmo, Iglesias e il tesoriere del partito il 20 novembre dopo che l’avvocato José Manuel Calvente ha presentato una denuncia formale nei loro confronti, dopo una lunga testimonianza rilasciata al giudice Escalonilla lo scorso luglio. Il giudice ha disposto che Podemos fornisca un'abbondante documentazione che mostri la contabilità e i dati sugli stipendi dei lavoratori. (Spm)