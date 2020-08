Coronavirus: Modena (FI), legge per avvocato Conte è più uguale degli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge è uguale per tutti, è scritto nelle aule di giustizia: la vicenda del presidente del Consiglio, con la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati contestuale all’annuncio della richiesta di archiviazione, dimostra chiaramente che per l’avvocato Conte è più uguale degli altri. Così in una nota la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, componente della commissione Giustizia. “Nonostante le denunce dei cittadini sul lockdown generalizzato e sull’emergenza Covid nel suo insieme chiamassero in causa la non limpida gestione del governo e ipotesi di reato gravissime, questa volta non fa difetto il garbo istituzionale, nessuna velina viene fatta circolare e nessun avviso di garanzia è recapitato a mano mentre si celebra un vertice internazionale: tanto più che se il Parlamento avesse affrontato seriamente la questione, decine di italiani non avrebbero avvertito probabilmente la necessità di rivolgersi alla magistratura”, ha detto, sottolineando la necessità di rimettere in equilibrio il rapporto istituzionale tra poteri dello Stato. “O si fa una seria riforma della giustizia, che comprenda la separazione delle carriere e un Csm lontano dalle logiche correntizie, oppure non usciremo da quel vicolo cieco che condiziona da troppo tempo la vita politica del nostro paese: quanto alle responsabilità del governo, mi auguro che, con i 100 miliardi in più che arrivano dall’Europa sia in grado di gestire meglio di quanto abbia fatto finora una probabile nuova fase di emergenza”, ha concluso. (Com)