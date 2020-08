Ruanda: governo, agevoleremo rimpatrio dei rifugiati burundesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ruanda non sta tenendo "in ostaggio" nel suo territorio quasi 72mila rifugiati del Burundi ed al contrario è pronto ad agevolare il loro rimpatrio nel Paese d'origine. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Ruanda, Vincent Biruta, ribattendo alla presenza dei giornalisti nella capitale Gitega alle affermazioni rilasciate di recente dal presidente del Burundi, Évariste Ndayishimiye: quest'ultimo ha accusato il governo ruandese di ostacolare le pratiche di rimpatrio dei rifugiati burundesi e sostenuto che per questo il Burundi "non intende intrattenere relazioni diplomatiche con un paese ipocrita". "Questa informazione è assurda e non rispecchia la realtà", ha detto Biruta, esprimendo di conseguenza "dei dubbi" sulla reale disponibilità del governo burundese a normalizzare le relazioni diplomatiche fra i due paesi. Nel ribadire la volontà di Gitega di intrattenere buone relazioni con i suoi paesi vicini, in particolare il Burundi, Biruta ha sottolineato che Kigali è pronta a facilitare il rientro dei profughi burundesi nel loro Paese di origine, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Di recente le autorità di entrambi i Paesi si sono espressi sul tema dei rifugiati, accusandosi le une le altre di ostacolare il rimpatrio dei rispettivi migranti. Nel tentativo di risolvere il contenzioso, riferisce "Bbc" nell'edizione in lingua kinyarwanda, le autorità dell'Unhcr hanno convocato per oggi pomeriggio un incontro in videoconferenza con le autorità ruandesi e burundesi, al fine di discutere la questione del reinsediamento dei migranti. (Res)