Sardegna: riforma sanitaria rinviata a settembre

- I nodi sono sempre quelli: lo scorporo del del Microcitemico e dell'Oncologico dal Brotzu di Cagliari, due articoli, rispettivamente il 17 e il 41 della nuova riforma sanitaria che, in mancanza di un accordo, hanno convinto la maggioranza di centro-destra in consiglio regionale a rinviare a settembre il via libera definitivo alla riforma sanitaria. Nella seduta odierna sono stati discussi e votati 47 dei 50 articoli del testo unificato. Fra gli emendamenti approvati spicca quello all'articolo 49, promosso dalla Giunta Regionale che permetterà, come ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas, di "utilizzare i fondi dell'accordo sottoscritto col governo per la partita entrate per finanziare le nuove realizzazioni di ospedali previste dall'articolo 40 e le nuove ristrutturazioni disciplinate dal 41. Questo significa che potremo andare ben oltre i venti milioni previsti". (segue) (Mig)