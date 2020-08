Romania: investimenti diretti esteri calati a 352 milioni di euro in primi sei mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020 gli investimenti diretti esteri in Romania sono calati a 352 milioni di euro rispetto ai 2,7 miliardi euro registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. E’ quanto emerge da un rapporto presentato dalla Banca centrale romena, secondo cui in base ai dati aggiornati allo scorso 30 giugno, l'Italia vantava il maggior numero di imprese operanti in Romania (49 mila), mentre i Paesi Bassi occupano la prima posizione in termini di valore totale degli investimenti con 12,8 miliardi di euro. In Romania sono presenti circa 230 mila aziende straniere che hanno investito quasi 64 miliardi di euro. (Rob)