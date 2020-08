Sardegna: assessore Sanità, da lunedì servizio di guardia medica turistica a Calagonone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà attivato dal prossimo lunedì sarà attivo il servizio di guardia medica turistica anche a Cala Gonone. Lo ha annunciato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Abbiamo ricevuto precise rassicurazioni da Ats – ha detto l'esponente della giunta Solinas - in merito all'attivazione di un servizio che riteniamo importante sia per la comunità di Dorgali, sia per i tanti turisti, anche provenienti da altre zone della Sardegna, che ogni anno, in questo periodo, visitano uno dei territori più suggestivi della nostra Isola". (segue) (Mig)