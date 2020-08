Romania: sondaggio, un quarto dei lavoratori costretto a cercare un nuovo impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un quarto dei lavoratori romeni sarà costretto a cercare un nuovo lavoro a causa degli effetti negativi del contesto economico attuale sul suo settore o sull’azienda in cui risultano impiegano sinora. È quanto emerge da un sondaggio da piattaforma di reclutamento online, secondo cui poco più del 20 per cento sono disposti a ricominciare una carriera da zero. Il 70 per cento dei lavoratori dipendenti romeni hanno scelto un nuovo lavoro in base alla sicurezza del settore rispetto alla pandemia di Covid-19. Un quarto degli intervistati escludono completamente posizioni in settori come la ristorazione, mentre il 22 per cento ritengono più sicuri i mestieri in settori o aziende che operano online. L'indagine è stata condotta fra il primo e il 10 luglio, su un campione di quasi 1.300 persone. (Rob)